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Sakarya'da yayla evinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da yayla evinde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tek katlı ahşap yayla evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tek katlı ahşap yayla evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Uğurlu Mahallesi'nde Muhtar Muhammed Aygün'e ait tek katlı ahşap yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında boş olan ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da yangın yerine gelerek ev sahibine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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