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Sakarya'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

14 Aralık 2023 09:40 Güncelleme: 09:42 Abone Ol

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.