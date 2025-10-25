Sakarya'da Yaşlı Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti
Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 71 yaşındaki Nermin Demirci'nin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü gözaltına alındı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nermin Demirci'nin (71) öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Demirci'nin otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu anlar yer aldı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
