Sakarya'da yarın okullar tatil edildi
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SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullara 1 gün ara verildi.
SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullara 1 gün ara verildi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen kötü hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel