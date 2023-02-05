Sakarya'da yarın okullar tatil edildi Güncel Haberler SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullara 1 gün ara verildi. SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullara 1 gün ara verildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen kötü hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valiliği Güncel Haberler

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