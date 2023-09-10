Sakarya'da yarın 227 bin 692 öğrenci dersbaşı yapacak

Sakarya'da yarın başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla 227 bin 692 öğrenci için 793 okulda ders zili çalacak.

Sakarya'da yarın başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla 227 bin 692 öğrenci için 793 okulda ders zili çalacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 09.30'da Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni, 10.30'da ise Adapazarı Şehit Ahmet Akyol İlkokulunda İlköğretim Haftası açılış programı gerçekleştirilecek.

Kentteki 793 okulda 227 bin 692 öğrenci dersbaşı yapacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Savaşçı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrencilerim, kıymetli meslektaşlarım ve değerli velilerimiz, 2023-2024 eğitim öğretim yılına başlarken öğrencilerimizin okula başlama coşkusunu, meslektaşlarımızın göreve hazır olma azmini, velilerimizin heyecanını ve gururunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılı, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun."