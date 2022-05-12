Sakarya'da yapı malzemesi satılan iş yeri yangında hasar gördü
AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TUZLA, İSTANBUL (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tuzla Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde yapı malzemesi satışının yapıldığı iş yerinin dışındaki ürünler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye çalışanına, sağlık görevlilerince müdahale edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı, birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.
AA / Emre Ayvaz - Güncel