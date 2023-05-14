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Sakarya'da yangında ev ve iş yerinde hasar oluştu

Sakarya'da yangında ev ve iş yerinde hasar oluştu

Güncel Haberler

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan yangın, ev ve iş yerinde hasara yol açtı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan yangın, ev ve iş yerinde hasara yol açtı.

Fatih Caddesi üzerinde bulunan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, evin alt katında bulunan koltuk döşeme atölyesine de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin yan binalara sıçramaması için büyük çaba harcadı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, iş yerinde maddi hasar oluştu.

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Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel

İtfaiye Arifiye Sakarya Güncel Haberler

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