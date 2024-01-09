Sakarya'da yangın çıkan evde yaşlı kadın ölü bulundu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangında 90'lı yaşlarda bir kadın hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşlı bir kadın, yangın çıkan evde ölü bulundu.
Bayraktepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, 90'lı yaşlarda olduğu belirtilen Ayşe K'nin cansız bedeni bulundu.
Evde soğutma çalışması yapılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.