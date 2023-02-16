Sakarya'da yalnız yaşayan yaşlı adam, yanmış haldeki evinde ölü bulundu Güncel Haberler Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam, yanmış haldeki evinde ölü bulundu. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam, yanmış haldeki evinde ölü bulundu. Mahdumlar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Işık'a (90) ait tek katlı evin bazı kısımlarının yanmış olduğunu fark eden komşuları, yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Işık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Işık'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Taraklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yangının, evde çok az eşya bulunması nedeniyle büyümeden kendiliğinden söndüğü, bundan dolayı çevredekilerce fark edilmediği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Mehmet Işık Taraklı Sakarya Güncel Haberler

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