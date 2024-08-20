Sakarya'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan kadının cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Yalı Mahallesi 189. Sokak'taki iki katlı binanın ikinci katında yalnız yaşayan Seher K'den (70) haber alamayan yakınları, durumu komşularına iletti.
Daha önce kendisine verilen anahtarla eve giren komşu A.Ç, Seher K'yi banyoda hareketsiz halde buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.