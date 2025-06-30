Sakarya'da Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Operasyon: Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticaretiyle Mücadele

Sakarya'da Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Operasyon: Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticaretiyle Mücadele
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Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 249 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı, 14 düzensiz göçmen ve 7 suçlu yakalandı. Eğlence mekanlarında ise kayıt dışı istihdam ve diğer suçlarla ilgili işlemler başlatıldı.

Sakarya'da yabancı uyruklu şahıslara yönelik kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen, asayiş, narkotik, KOM, yunuslar, trafik ve ilçe emniyet müdürlüğü personelleriyle çalışma yürüttü.

Operasyonlarda 249 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı, çeşitli uyruklarda 14 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Karasu ilçesinde 2 şüphelide uyuşturucu madde, 2 şahısta ruhsatsız tabanca ve 2 zanlıda kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 64 eğlence mekanı ve masaj salonu kontrol edildi.

Eğlence mekanında komi olarak çalışan Kırgız uyruklu kadının kayıt dışı istihdam edildiği, 7 eğlence mekanında sigara içildiği, 2 mekanda canlı müzik izni olmadığı, bir eğlence mekanında ise ruhsatsız alkol sunumu yapılması üzerine adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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