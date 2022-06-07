Vatandaşların arızalanan lüks otomobili itmesi kameraya yansıdı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşların arızalanan lüks otomobili itmesi cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşların arızalanan lüks otomobili itmesi cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Güldibi Mahallesi'nde trafik ışıklarında bekleyen lüks otomobil, bilinmeyen nedenle arızalandı. Otomobil sahibi, aracını çalıştırmayı başaramayınca motor kaputunu açıp çözüm bulmaya çalıştı. Aracın çalışmadığını ve ışıklarda kaldığını gören vatandaşlar, sürücüye yardım etmek için otomobili ittirmeye başladı. Çevredeki çocuklar da vatandaşlara destek oldu. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Vatandaşların arızalanan lüks otomobili itmesi kameraya yansıdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.