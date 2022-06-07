Vatandaşların arızalanan lüks otomobili itmesi kameraya yansıdı - Haberler

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Vatandaşların arızalanan lüks otomobili itmesi kameraya yansıdı

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşların arızalanan lüks otomobili itmesi cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşların arızalanan lüks otomobili itmesi cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Güldibi Mahallesi'nde trafik ışıklarında bekleyen lüks otomobil, bilinmeyen nedenle arızalandı.

Otomobil sahibi, aracını çalıştırmayı başaramayınca motor kaputunu açıp çözüm bulmaya çalıştı.

Aracın çalışmadığını ve ışıklarda kaldığını gören vatandaşlar, sürücüye yardım etmek için otomobili ittirmeye başladı. Çevredeki çocuklar da vatandaşlara destek oldu.

Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

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