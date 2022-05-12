Sakarya'da vagon fabrikasından hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Sakarya'da vagon fabrikasından hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Sakarya'da vagon fabrikasından hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vagon fabrikasından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vagon fabrikasından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı cezaevine gönderildi.

Bacı Mahallesi'nde vagon imalatı ve onarımı yapan fabrikadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K, T.Y. ve M.D'yi çaldıkları 30 bin lira değerindeki malzemelerle suçüstü yakaladı.

Şüphelilere gözcülük yaptığı belirlenen ve araçla olay yerinden kaçan A.D. ise teknik ve fiziki takip sonucu Hendek Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.D. hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Pamukova, Sakarya, Güncel, Haberler

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