Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Ormanköy ışıklı kavşağında yapılan uygulamada durdurulan çekici sürücüsünün hareketlerinden şüphelendi.

Şüphelinin üst aramamasında 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 6 paket metamfetamin, 1 paket bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Sakarya, Akyazı, Güncel, Haberler

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