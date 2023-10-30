Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

SAKARYA'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Serdivan ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 1 namlu yapımında kullanılan presli matkap, nişan tertibatına takılan 10 lazer, 29 mermi, tabanca tamiri ve yapımında kullanılan aparatlar ile 92 gram esrar, 70 gram metamfetamin, 9 sentetik hap, 2,5 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. ?Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.