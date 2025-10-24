Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 33 Gözaltı

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 33 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, sentetik uyuşturucular ve çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımın engellenmesi, aranan kişilerin yakalanması ile silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen 27 adrese 551 personel ve 9 dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonda 33 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve müştemilatlarında yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, bunlara ait şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, bunlara ait şarjör, 93 fişek, 719,8 gram sentetik uyuşturucu, 56 sentetik ecza ilacı, 3 hassas terazi ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 5'inin farklı suçlardan arandığı, biri hakkında ise "hırsızlık" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
