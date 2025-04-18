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Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyon: 2 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyon: 2 Tutuklama
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde yapılan uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu ve silahlarla ilgili detaylar paylaşıldı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Nisan'da Erenler ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda M.Ç. (43), E.G. (26), K.A. (34) ve Ç.Ü. (33), gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 220 gram metamfetamin, 200 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 30 gram skunk, 40 gram satışa hazır metamfetamin (10 alüminyum folyoya sarılı), 30 sentetik hap, 100 ml sıvı amfetamin, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 727 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 yarı otomatik av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2'si serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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