Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen iki operasyonda uyuşturucu ve tütün ürünleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ö.D'nin (31) adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 gram uyuşturucu hammaddesi, 5 gram uyuşturucu ve 60 sentetik ecza ele geçirildi.

Ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında B.T'nin (29) ilçede bulunan 2 iş yerine de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 55 bin 400'ü dolu 58 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 elektronik sigara ve 30 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.