Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve tütün ürünleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı, 2 farklı adrese yaptığı operasyonlarda toplamda uyuşturucu ve kaçak tütün ürünleri yakaladı. İki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ö.D'nin (31) adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 gram uyuşturucu hammaddesi, 5 gram uyuşturucu ve 60 sentetik ecza ele geçirildi.
Ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında B.T'nin (29) ilçede bulunan 2 iş yerine de operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 55 bin 400'ü dolu 58 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 elektronik sigara ve 30 puro ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel