Sakarya'da Uyuşturucu Taşımakla Suçlanan Polis Memuruna ve İki Şüpheliye Tutuklama

Sakarya'da aracında 9 kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilen polis memuru ile olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 24 Mayıs'ta Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı değerlendirerek Anadolu Otoyolu'nda durdurduğu araçta 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 25 şarjör ile 77 fişek ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan polis memuru M.A.K. ile soruşturmanın genişletilmesiyle yakalanan şüpheliler Z.B. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.