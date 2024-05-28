Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Yalı Mahallesi'nde bulunan bir adreste 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, daha önce dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan V.D. (30) isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde temini ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve dolandırıcılık suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen V.D. (30), işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.