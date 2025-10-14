Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda Çalınan Dolarlar Ele Geçirildi

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'da kuyumcudan çalınan dolarların bir kısmı ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda E.G. (42), Y.A.T. (24) ve B.T.'nin (26) kaldığı adres ve bir aracın bagajında yapılan aramada 20 gram esrar ile 130 bin dolar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen doların, E.Ç'nin (43) İstanbul Fatih'teki çalıştığı kuyumcudan çaldığı meblağın bir kısmı olduğu, olayda 699 bin 366 dolar, 437 bin 758 lira ve 806 avronun çalınarak F.A.'ya (22) teslim edildiği belirlendi.

Dolarları Sakarya'ya getirdiği tespit edilen F.A. ise İstanbul'da yakalandı.

Şüpheliler E.G. Y.A.T. B.T. ve F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.