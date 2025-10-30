Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda Anne ve Oğlu Tutuklandı


Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 5 şüpheliden anne A.Ö. ve oğlu K.Ö. tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden anne ve oğlu tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Operasyonda kadın şüpheli A.Ö. (49) ve oğlu K.Ö (19), O.G (28), K.G. (29) ile H.D. (29) gözaltına alındı.

Aramalarda 0,45 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 3 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve şarjör, şeffaf poşet parçaları, uyuşturucu madde almak için karşılığında verildiği değerlendirilen 5 pantolon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve oğlu K.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
