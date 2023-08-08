Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 88 Şüpheliye Adli İşlem

Sakarya'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilen 88 şüpheliye adli işlem yapıldı. Operasyonlarda sentetik cannabinoid, uyuşturucu hap, skunk, esrar, eroin, metamfetamin, kokain gibi maddeler ile silah ve mühimmat ele geçirildi.