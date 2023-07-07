Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 86 Şüpheli Yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından haziran ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 86 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ve mühimmat ele geçirildi.