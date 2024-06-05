Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Serdivan ve Karasu ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekiplerce 5 adreste eş zamanlı yapılan aramalarda, 1 kilo 287 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 110 kök skunk, 72 sentetik hap, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 bıçak, 3 tabanca üst kapağı, 4 tabanca şarjörü ve 8 cep telefonu ile 15 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title