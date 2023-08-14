Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 43 Şüpheliye Adli İşlem Yapıldı

Sakarya'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliye adli işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçen hafta uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 497,88 gram metamfetamin, 65,19 gram bonzai hammaddesi, 44 kök Hint keneviri, 13,05 gram esrar, 10 gram skunk ve 8,24 gram eroin ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.