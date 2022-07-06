Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1300 kök Hint keneviri ile 250 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1300 kök Hint keneviri ile 250 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışma neticesinde Kurudere Mahallesi'nde fındıklık alanda yasa dışı kenevir yetiştirildiği belirlendi. Ekiplerce tespit edilen alanda yapılan kontrollerde 1300 kök Hint keneviri ve 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A. ile E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. AA / Osman Nevtan Angün - Güncel Hisarcık Sakarya Karasu Güncel Haberler

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