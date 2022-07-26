Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma neticesinde Kızılcık Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Adrese ait fındık bahçesinde arama yapan ekipler, 150 kök kenevir ve yaklaşık 4 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan M.E. ve O.E'nin adli işlemleri sürüyor. AA / Osman Nevtan Angün - Güncel Hisarcık Sakarya Karasu Güncel Haberler

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