Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Osman Nevtan Angün - Güncel
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma neticesinde Kızılcık Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Adrese ait fındık bahçesinde arama yapan ekipler, 150 kök kenevir ve yaklaşık 4 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.E. ve O.E'nin adli işlemleri sürüyor.
AA / Osman Nevtan Angün - Güncel