Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Karasu, Ferizli, Hendek ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 9-10 Temmuz'da Karasu, Ferizli, Hendek ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 7 şüphelinin ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, makinalı tabanca, 250 kalaşnikof fişeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 6 şarjör, 289 fişek, 700 gram sentetik uyuşturucu, 148 kök kenevir, 1 kilo 600 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

2 zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.