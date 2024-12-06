Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

 Salih Müslim'den HTŞ'ye diyalog çağrısı

Salih Müslim'den Suriye'yi adım adım ele geçiren örgüte çağrı
Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 14 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 14 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı. İl Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 14'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
img

Dünya Bankası Türkiye için kesenin ağzını açtı
img

Yaparken utanmadılar, kamerayı görünce saklanacak delik aradılar
img

Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Cuma hangi diziler var? 6 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler Humus düştü mü? SON DAKİKA! 7 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Başak, Balık burcu yorumu! 7 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Aralık günün maçları nereden izlenir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.