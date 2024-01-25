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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getireceği tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getireceği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 13 şüphelinin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 489 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 264 gram kannabinoid, 1 kilo 80 gram skunk, 4 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 117 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 67 bin 685 lira, 400 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Sakarya Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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