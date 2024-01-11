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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

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Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Operasyonlarda 371 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar, 5 gram skunk ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 371 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar, 5 gram skunk ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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