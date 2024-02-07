Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen ay 187 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 3 kilo 897 gram kubar esrar, 1 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu, 546 gram metamfetamin, 50 gram skunk, 55 kök skunk, 7 kök kenevir, 11 gram kenevir tohumu, 105 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 7 hassas terazi, 75 uyuşturucu kullanma aparatı, 75 kilogram tütün, 24 bin 800'ü dolu 30 bin 400 makaron, 12 makaron makinesi, 8 litre sahte rakı, 5 litre etil ve metil alkol, 7 cep telefonu, 9 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 6 av tüfeği ve 269 silah mühimmatı ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 226 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.