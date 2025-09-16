Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İkizce Müslim Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğiyle ev, eklenti ve arazide yapılan aramalarda 97 kök kenevir bitkisi, 175 gram uyuşturucu ve 1 av tüfeği ele geçirildi, A.T. (41) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. tutuklandı.