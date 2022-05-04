Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA - Uğur Subaşı - Güncel
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları kapsamında, Puna Ortaköy Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı ve esrar elde etmek amacıyla ikametinde saksılar içerisinde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen E.Ç'nin (30) evine operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 25 gram metamfetamin, 1 kilo 150 gram kubar esrar, 152 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 458 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kenevir, Sakarya, Güncel, Haberler

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