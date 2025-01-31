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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Zanlı Tutuklandı
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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı, 80 gram ve 287 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Serdivan ilçesinde M.E.O'nun (29) evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Hendek ilçesinde ise F.V. (32) ve H.T'nin (32) araç ve üst aramalarında 287 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 2 zanlı hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.E.O, F.V. ve H.T. tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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