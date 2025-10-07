Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile yanındaki kişi uyuşturucu madde ile yakalanarak tutuklandı. Operasyonda, çeşitli uyuşturucular ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi.

SAKARYA'da, polisin düzenlediği operasyonda, hakkında 7 yıl 6 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü ile yanındaki kişi, uyuşturucuyla yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 'Silahla tehdit' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 6 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.B.C. (24) ile birlikte hareket ettiği belirlenen E.Ç.'nin (23) teknik ve fiziki takip sonucu yerleri tespit edildi. 2 şüpheli, Özel Harekat polislerinin de desteklediği operasyonla saklandıkları adreste yakalandı. Yapılan aramalarda, 129,18 gram sentetik kannabinoid, 0,25 gram metamfetamin, 0,32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 630 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton, 1 ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Erdoğan'ın Suriye mesajı Azerbaycan'daki zirveye damga vurdu

Erdoğan'dan Azerbaycan'daki zirveye damga vuran Suriye mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13'e yükseldi, başsavcılık açıklamasında dikkat çeken detay

Avukat suikastında gözaltılar arttı! Tek ihtimal giderek güçleniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.