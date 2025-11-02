Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. N.T. tutuklanırken, E.Ö. serbest bırakıldı. Operasyonda 85 gram sentetik uyuşturucu ve 266 bin lira ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı'nda uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Karaköy Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla N.T. (37) ile E.Ö'yü (38) gözaltına aldı.

Zanlıların üstlerinde ve 1 evde yapılan aramalarda, 85 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, imalatta kullanılan bitki, hassas terazi, alüminyum folyo, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 266 bin 590 lira ile 50 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, N.T. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
