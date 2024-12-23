Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 205 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, şüpheli F.E. tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Aralık'ta F.E'nin (38) Manavpınar Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Ev ve üst aramalarında, 205 gram sentetik uyuşturucu, 19 adet ecza, 2 cep telefonu, 1 adet hassas terazi ve 5 bin lira nakit ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel