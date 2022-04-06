Sakarya'da uyuşturucu operasyonu:  6 gözaltı - Haberler

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu:  6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu:  6 gözaltı

SAKARYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arifiye, Erenler ve Adapazarı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 925 gram sentetik cannabinoid uyuşturucu maddesi, 464 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 110 adet ecstacy hap maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili N.A., H.A., E.K., E.A., N.Ç. ve H.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Sakarya'da uyuşturucu operasyonu:  6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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