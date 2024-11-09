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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5,1 kilogram sentetik uyuşturucu, çeşitli malzemeler ve suçtan elde edildiği düşünülen para ile birlikte iki zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5,1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "uyuşturucuyla mücadele" kapsamında Yalı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 kilo 100 gram ile 200 mililitre sentetik uyuşturucu, 3 cep telefonu, hassas terazi, tablet bilgisayar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler Y.E.U. (23) ve F.T. (34) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri devam eden şüphelilerden F.T'nin 3 suçtan arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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