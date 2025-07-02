Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 29 parça halinde 5 bin 220 içimlik sentetik uyuşturucu, 500 gram sentetik uyuşturucu ve 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüphelinin üstleri ile 2 araç ve 2 adreste yapılan aramada, 29 parça halinde 5 bin 220 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 500 gram sentetik uyuşturucu, 75 kök Hint keneviri, 3 aydınlatma sistemi, 2 termostat ve 1 termal çadır ele geçirildi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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