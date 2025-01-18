Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Esrar ve 1 Gözaltı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar, 2 av tüfeği, kılıç ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 60 yaşındaki H.A. gözaltına alındı.
Sakarya'da 4 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Akyazı ilçesinde operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 4 kilogram esrar, 2 av tüfeği, kılıç ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli H.A. (60) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel