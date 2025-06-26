Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 302 Kök Kenevir ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Geyve ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 302 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kenevir bitkisi ile ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi tutuklandı.

Geyve ilçesinde 25 Haziran 2025 tarihinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda E.B. (26) isimli şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, saksılarda yetiştirilmiş 302 kök kenevir bitkisi, 9 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Ahmet ERDEM/GEYVE(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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