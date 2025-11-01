Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda İ.T (41), B.T. (28) ve O.T. (35) gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde ve İ.T'nin iş yerinde yapılan aramalarda, 140,30 gram sentetik uyuşturucu, 1,10 gram esrar, 4 sentetik ecza, 150 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton, hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 36 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.