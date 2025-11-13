Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

SAKARYA'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen R.B. (25), E.Ö. (33) ve Ş.M. (38) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 524 gram sentetik kannabinoid, 107 gram ketamin (metamfetamin ham maddesi), 70 gram bonzai yapımında kullanılan aseton, 3,49 gram metamfetamin, 0,2 gram kokain, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen 3 bin 90 TL, madde paketlemede kullanılan ucu yanık poşet ve bonzai yapımında kullanılan kap ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYU KLOZETE DÖKMÜŞLER

Ekipler, baskın sırasında şüphelilerin evdeki uyuşturucuları klozete döküp yok etmeye çalıştıklarını belirledi. Ayrıca R.B.'nin, 'Silahla tehdit' suçundan 13 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,