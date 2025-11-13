Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik kannabinoid, ketamin ve bonzai yapımında kullanılan malzemeler yer aldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen R.B. (25), E.Ö. (33) ve Ş.M. (38) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 524 gram sentetik kannabinoid, 107 gram ketamin (metamfetamin ham maddesi), 70 gram bonzai yapımında kullanılan aseton, 3,49 gram metamfetamin, 0,2 gram kokain, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen 3 bin 90 TL, madde paketlemede kullanılan ucu yanık poşet ve bonzai yapımında kullanılan kap ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYU KLOZETE DÖKMÜŞLER

Ekipler, baskın sırasında şüphelilerin evdeki uyuşturucuları klozete döküp yok etmeye çalıştıklarını belirledi. Ayrıca R.B.'nin, 'Silahla tehdit' suçundan 13 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
İstanbul'da metrobüs güzergahı 'özel günlerde' değişecek

İstanbul'da metrobüslerin güzergahı değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.