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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yapılan aramalarda 1 kilo 338 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltındaki 2 zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karasu ve Adapazarı ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında A.A. (28) ve E.B'nin (23) ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 338 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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