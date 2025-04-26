Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yapılan aramalarda 1 kilo 338 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltındaki 2 zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karasu ve Adapazarı ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında A.A. (28) ve E.B'nin (23) ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 338 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel