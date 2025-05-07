Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 50 gram bonzai ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest kaldı. Ek olarak, önceki operasyonlarda da toplam 5 kişi tutuklandı.

SAKARYA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda durdurulan otomobilde 1 kilo 50 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon, jandarma kamerasına yansıdı.

Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Adapazarı gişelerinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Otomobildeki H.T.K. (23), H.C.K. (24) ve ismi öğrenilemeyen şüpheli gözaltına alındı. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilo 50 gram bonzai ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.T.K. ve H.C.K. ise tutuklandı. Bu arada operasyon, jandarmanın kamerasına yansıdı.

5 TUTUKLAMA

Öte yandan Sakarya Jandarma Komutanlığı'nın 3-5 Mayıs tarihleri arasında Kaynarca ve Karasu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarında H.A. (26), A.M.Ş. (22), Y.H. (24), M.Ö. (25), S.İ. (45), G.D. (27) ve D.Ç.'nin (23) gözaltına alındığı, üzerlerinde ve ikametlerindeki aramalarda 778 gram bonzai, 407 mililitre sıvı amfetamin, yaklaşık 5 kilogram bonzai üretebilecek miktarda 51 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 25 kök kenevir, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 320 TL'nin ele geçirildiği bildirildi. 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6,2'lik İstanbul depreminin raporu: Fayın büyük kısmı yerinde duruyor

İstanbulluların uykuları kaçacak! 6,2'lik deprem raporu endişe verici
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

İzinsiz kazıda "hazine" buldular! İtalyanlara satacakken yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.