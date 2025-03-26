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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, belirtilen adreslere düzenlediği operasyonda 972 gram sentetik uyuşturucu ve 209 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sapanca ve Geyve ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 972 gram sentetik uyuşturucu, 209 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen toz ve sentetik hap ele geçirildi, E.A. (39), A.S.A. (37) ve yabancı uyruklu E.N. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. ve E.N. tutuklandı, A.S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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